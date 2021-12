Un nuovo portatile a Natale: sei ancora in tempo!

Lascia perdere il solito maglione, i calzini colorati o quel soprammobile che finirà per prendere polvere tutto l'anno: per Natale scegli un regalo davvero utile, per te o per chi ne ha bisogno, un computer portatile. Mancano ormai solo una manciata di giorni al 25 dicembre, ma se lo acquisti subito, avrai modo di riceverlo in tempo e di metterlo sotto l'albero. E non è tutto: lo puoi fare approfittando di un forte sconto.

Laptop sotto l'albero: ultima chiamata

Tra i modelli in offerta su Amazon disponibili con spedizione gratuita e immediata segnaliamo quello di ASUS da 15,6 pollici con processore Intel Core i3-1005G1, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB con prezzo abbattuto di 60 euro.

Chi cerca un prodotto più economico, ma altrettanto versatile e adatto anche a gestire le operazioni base della produttività (editing documenti, posta elettronica, comunicazione) può puntare nella direzione dell'Acer da 14 pollici con CPU Intel Pentium Silver N6000, 4 GB di RAM e SSD da 128 GB, proposto con addirittura 70 euro di sconto rispetto al listino.

Nessun compromesso in termini di performance, invece, con l'ASUS Zenbook da 13,3 pollici con processore Intel Core di undicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, anche in questo caso a prezzo ridotto.

Tutti i laptop qui segnalati si basano sul sistema operativo Windows. Se preferisci macOS di Apple, trovi in sconto anche qualche MacBook con spedizione immediata.