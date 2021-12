Friggitrice ad aria: elettrodomestico TOP in sconto

La friggitrice ad aria Cosori è una delle migliori che potresti mai acquistare: se da tempo fantastichi su portartela a casa allora questa promozione fa proprio al caso tuo. Infatti su Amazon è in corso uno sconto del 31% che ti permette di portarti a casa questo gioiellino con appena 126,39€. Risparmi e allo stesso tempo fai diventare tuo un elettrodomestico da cui non ti separerai più, credimi.

Con le spedizioni gratuite e veloci con Prime la ricevi in quattro e quattr'otto. Se la acquisti subito, inoltre, ti arriva in tempo per le feste così, in caso, la metti sotto all'albero!

Friggitrice ad aria: con questo modello non rimani deluso

Cestello capiente, forza a sufficienza e pietanze prelibate. Grazie alla friggitrice ad aria eviti di consumare tanto olio, salvaguardi la tua salute ma hai comunque la possibilità di mangiare in modo gustoso.

Questo modello di Cosori ha tanto dalla sua parte, anzitutto la qualità che non deve mai mancare, soprattutto in cucina. Ti basta leggere un paio di recensioni per capire che è favolosa, infondo ne hai più di 17 mila a tua completa disposizione.

Tra le sue caratteristiche di punta sono da citare:

la capienza di 5,5 litri ;

; la possibilità di lavare tutto in modo semplice, anche in lavastoviglie;

presenza dello smart control quindi vedi come va la cottura direttamente dallo smartphone senza dover andare sempre in cucina;

quindi vedi come va la cottura direttamente dallo smartphone senza dover andare sempre in cucina; 13 funzioni tra cui cottura, precottura, mantenimento della pietanza calda.

Cosa aspetti quindi? Acquista subito la tua friggitrice ad aria su Amazon a soli 126,39€ grazie alla promozione in corso.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita