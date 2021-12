Commodore 64 Mini con 64 giochi: sconto di Natale

Vuoi fare un regalo originale per Natale? Punta sull'effetto nostalgia con THE C64 Mini: è la riedizione in miniatura del leggendario Commodore 64, con incluso un joystick che riprende esattamente il design di quello lanciato ormai quasi quarant'anni fa. Lo puoi acquistare oggi su Amazon a prezzo scontato e con la consegna gratuita assicurata entro domani.

THE C64 Mini per un Natale di retrogaming

Sono inclusi 64 giochi come California Games, Paradroid, Nebulus, Impossible Mission e Uridium che ricorderà con un pizzico di malinconia chi all'epoca ha avuto modo di provare la console originale. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa del prodotto.

THE C64 Mini sarà un regalo di Natale di certo gradito a chi già conosce il Commodore 64 e per i più giovani che avranno così la possibilità fare un tuffo nell'era d'oro del gaming. Ci sono due porte USB a cui è possibile connettere una tastiera esterna e una pendrive. Tutto questo al prezzo di 54,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, con spedizione gratuita e immediata.

La piattaforma originale è stata lanciata nel 1982 ed è rimasta in commercio fino al 1994. Riuscì a confrontarsi ad armi pari con macchine concorrenti del calibro di o Atari 800, Apple II, Amstrad CPC e ZX Spectrum, ottenendo un enorme successo grazie a campagne di marketing particolarmente azzeccate e a un catalogo di giochi senza paragoni. Oggi può essere tuo nella sua reincarnazione in miniatura, con un forte sconto.