Logitech MX Keys Mini: la tastiera professionale al minimo storico

Il settore delle tastiere Bluetooth è senza dubbio ricco di prodotti di valore, ma se ne cerchi una per la produttività senza dubbio Logitech è un marchio di riferimento. In particolare, oggi ti riportiamo l’ottima offerta sulla Logitech MX Keys Mini, una tastiera compatta dotata di tecnologia Bluetooth pensata proprio per l’efficienza nel lavoro, oggi a soli 88 euro su Amazon.

Tastiera Bluetooth Logitech MX Keys Mini: caratteristiche tecniche

La proposta di Logitech ha un design ergonomico con una barra superiore che ospita la batteria a lunga durata, sulla cui destra troviamo un sensore di luminosità. La tastiera, infatti, possiede una retroilluminazione adattiva che regola l’intensità in base alla quantità di luce ambientale. Questo consente una regolazione ottimale in ogni circostanza in modo da lavorare senza distrazioni da una luminosità eccessiva. Il profilo della tastiera è ribassato con una superficie dei tasti concava per un confort e una velocità di digitazione superiore. Molto interessanti i tasti intelligenti, che possono essere personalizzati attraverso il software dedicato di Logitech.

Il collegamento, come anticipato, avviene tramite Bluetooth che in questo caso riesce ad associarsi contemporaneamente a 3 dispositivi. Tramite i tasti di scelta rapida dedicati, è possibile passare velocemente da un dispositivo all’altro per un flusso di lavoro costante. La tastiera è ovviamente compatibile con Windows, Mac OS e Linux con layout dedicati per ognuno dei tre sistemi. I tasti, infatti, godono di una leggenda che riporta i simboli dei principali sistemi desktop così da adattarsi perfettamente ad ogni esigenza senza dover abituarsi a layout diversi. Ovviamente è perfettamente compatibile anche con Android e Chrome OS, oltre che con il dongle Logi Bolt. Ottima l’autonomia così come la ricarica rapida tramite USB Type-C fornito in confezione. Si tratta sostanzialmente di una tastiera top di gamma, pensata per soddisfare i professionisti più esigenti che necessitano di una periferica affidabile, efficiente e di elevatissima qualità.

Grazie ad uno sconto del 23%, la Logitech MX Keys Mini è disponibile su Amazon a soli 87,99 euro per un risparmio di 27 euro sul prezzo di listino.