New entry nel catalogo Mini PC di ASUS che oggi presenta il Chromebox 4 basato sul sistema operativo Chrome OS di Google. Lato software è garantita la possibilità di scaricare le applicazioni Android dalla piattaforma Play Store.

ASUS Chromebox 4: specifiche e prezzo

Queste le specifiche tecniche: processore Intel (Core i7-10510U, Celeron5205U, Core i3-10110U o Core i5-10210U), GPU Intel HD Graphics, 4 o 8 GB di RAM DDR4, eMMC da 32 o 64 GB oppure SSD SATA M.2 da 128 o 125 GB per lo storage, WiFi 6, Bluetooth 5.0, slot Etnerhet, porte USB 3.1 Type-A e Type-C, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K (si possono connettere fino a tre monitor i contemporanea) e Kensington Lock. Tutto questo in dimensioni pari a 148,5×148,5×40 mm e con un peso pari a 1 Kg. Non manca la possibilità di montarlo dietro al display.

Per vederlo in Europa ad ogni modo ci sarà da aspettare: il nuovo Chromebox 4 di ASUS arriverà negli Stati Uniti il mese prossimo al prezzo di 289 dollari per la configurazione base. Al momento il produttore non ha fornito informazioni in merito al lancio negli altri territori.