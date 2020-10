Next@Acer: le novità dall'evento per il mondo PC

È andata in scena questo pomeriggio la conferenza Next@ organizzata da Acer per presentare le sue ultime novità hardware. Notebook, computer desktop e altri dispositivi che da qui a breve faranno il loro ingresso nel catalogo del produttore taiwanese, realizzati anche tenendo conto delle nuove esigenze manifestate da chi lavora o studia da casa.

Next@Acer: tutte le novità annunciate

Partiamo con la linea ConceptD indirizzata principalmente ai creatori di contenuti. Si parte con due laptop, i modelli ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro (nell’immagine qui sotto) dotati ora di processori Intel Core di decima generazione e nuove soluzioni termiche Vortex Flow.

C’è poi il computer desktop battezzato ConceptD 300 con processore Intel Core i7 di decima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 e 64 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz.

La gamma TravelMate accoglie invece TravelMate P2 e TravelMate P4 con processori Intel Core di undicesima generazione, grafica Iris Xe e GPU fino alla NVIDIA GeForce MX350 e TravelMate Spin P4 con design da convertibile e display touch.

Passando alla linea Chrome OS ci sono Chromebook Spin 513 (qui sotto, anche in versione Enterprise) e Chromebox CXI4 indirizzato principalmente al mondo della scuola. Entrambi sono basati sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c e disponibili con modulo opzionale per la connettività in movimento.

Tornando ai laptop con Windows 10, sono in arrivo il nuovo Aspire 5 (nell’immagine) già vincitore del Red Dot Design Award 2020 con grafica Iris Xe o GPU dedicata NVIDIA GeForce MX350, il modello Swift 3x che abbina grafica dedicata Intel Iris Xe MAX e processori Intel Core di undicesima generazione, Spin 3 e Spin 5, questi ultimi due touch e convertibili.

La carrellata si conclude con il Porsche Design Acer Book RS progettato in collaborazione con la casa automobilistica tedesca: rivestimento in fibra di carbonio, processori Intel Core i7 di undicesima generazione e GPU NVIDIA GeForce MX350.

Prezzi e disponibilità

Vediamo infine prezzi (riferiti alle configurazioni base) e date di lancio sul mercato italiano delle unità qui elencate: