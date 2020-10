Prime Day: i 10 più venduti della prima giornata

La prima giornata di Prime Day non è ancora terminata, ma si può iniziare a stilare una prima classifica sui dispositivi che più hanno attirato i desideri degli utenti Amazon Prime. Trattasi infatti di una classifica già ben delineata, che si è andata confermando con il passare delle ore e che mette in vetta alcune delle offerte più interessanti che il Prime Day mette a disposizione.

Prime Day, i più venduti della prima giornata

Ecco dunque i prodotti più desiderati nel mondo dell’elettronica, veri e propri consigli per gli acquisti firmati dalla community Prime:

Una menzione particolare la merita lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro, che compare in classifica pressoché in tutte le sue tonalità cromatiche: è questo sintomo di un particolare apprezzamento per lo sconto proposto, premiando l’iniziativa Xiaomi per il Prime Day e candidando lo smartphone a vero protagonista di questa edizione.