Un’offerta lampo molto interessante per il Prime Day di Amazon: un proiettore 1080p (risoluzione nativa 1280×720 pixel) solitamente proposto a 89,99 euro può essere acquistato in questo momento con il 30% di sconto sul listino a cui in fase di checkout se ne aggiunge uno ulteriore del 5% (è sufficiente selezionare “Applica coupon”) per un prezzo finale di 58,69 euro.

Un proiettore a soli 59,69 euro su Amazon

Compatibile con qualsiasi fonte video (computer, set-top box, console, Chromecast ecc.), può tornare utile in ambito domestico così come in ufficio o nelle sale riunioni per presentare slide e documenti in occasione dei meeting. La durata della lampada supera le 50.000 ore di utilizzo. Il marchio è Yaber.

Inclusi nella confezione oltre al proiettore ci sono il telecomando per controllarlo dalla distanza, un cavo HDMI e quello di alimentazione. Gli interessati non perdano tempo: a meno di 60 euro è un’offerta lampo disponibile solo fino all’esaurimento delle unità in promozione. Ricordiamo che gli sconti del Prime Day sono riservati a chi ha sottoscritto un abbonamento Prime.