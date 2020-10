Spazio anche agli accessori per l’ufficio in questo Prime Day 2020. Qui segnaliamo l’offerta sul distruggi documenti della linea AmazonBasics proposto per l’occasione al prezzo di 27,99 euro anziché a 39,99 euro come da listino.

Il distruggi documenti AmazonBasics a -30% per il Prime Day

Riesce a ridurre in pezzi 5-6 fogli in contemporanea. Presente anche lo slot per la distruzione delle tessere: dalle carte di credito ai documenti. Il formato è piuttosto compatto: 17,8×38,1×30,5 cm incluso il cestino da 14,4 litri. Tra le altre caratteristiche la protezione termica contro il surriscaldamento e la funzione di stop automatico.

Si tratta di un distruggi documenti con classe di sicurezza P-3 che offre un taglio incrociato che produce striscioline di dimensioni pari a 5,56×47 mm. Per tutte le altre occasioni di questo Prime Day, che ricordiamo essere riservato ai clienti Amazon con abbonamento Prime, rimandiamo alla pagina dedicata sullo store.