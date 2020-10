La versatilità come punto di forza: Lenovo IdeaPad Flex 5 non è un laptop come tutti gli altri, grazie al suo design “2-in-1” che lo rende all’occorrenza un tablet dalle dimensioni generose con il quale interagire a mano libera o tramite pennino. Proposto con un forte sconto sul prezzo di listino, è tra le offerte più interessanti proposte oggi su Amazon in questa prima parte di Prime Day 2020.

Lenovo IdeaPad Flex 5 in offerta per il Prime Day

Queste le specifiche tecniche più importanti: display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-1035G1, scheda grafica Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per lo storage, porte USB 3.1 e di tipo C, uscita video HDMI, lettore di schede SD, jack audio da 3,5 mm, WiFi, Bluetooth, webcam, microfono, altoparlanti e sensore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Oggi è possibile acquistare Lenovo IdeaPad Flex 5 al prezzo di 729,99 euro invece di 899,99 euro come da listino. Disponibile anche la versione con CPU Intel Core i3-1005G1 a 639,99 euro anziché 799,99 euro.

Ricordiamo che gli sconti su Amazon per il Prime Day sono riservati a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Prime.