Prime Day, occasioni anche sui NAS Terramaster

Tra le offerte che inaugurano il Prime Day fa capolino nella notte anche un NAS Terramaster in doppia versione (2-bay o 5-bay), in entrambi i casi con sconto del 20% a disposizione. Il prezzo è in assoluto il più basso sperimentato da questo tipo di NAS negli ultimi mesi, il che lo rende particolarmente appetibile: molte le richieste nei primi minuti, dunque probabilmente le scorte termineranno ben prima della scadenza dell’offerta.

Così viene descritto il dispositivo:

La tecnologia di storage e snapshot superiore e ottimizzata rappresenta le solide fondamenta del sistema file Btrfs dell’unità NAS F2-221 2-bay di TerraMaster. Si tratta di una soluzione che garantisce la protezione avanzata dalla corruzione dei dati, offrendo costi di manutenzione minimi. L’utilizzo di questo sistema file permette di garantire l’elevata integrità dei dati, senza comunque dimenticare la flessibilità e l’efficienza in materia di protezione e recupero dati.

E ancora:

La tecnologia snapshot ottimizzata genera 1.024 istantanee per ogni cartella condivisa e fino a 71.680 istantanee per l’intero sistema. In questo modo gli utenti possono sfruttare la meglio la flessibilità della protezione dati a basso spazio di memoria.

La versione 2-bay è disponibile in queste ore a 207,99 euro (lo sconto è pari a 52 euro); la versione 5-bay è disponibile a 287,99 euro (lo sconto è pari a 72 euro). In entrambi i casi le specifiche indicano l’uso di Intel Apollo J3355 dual-core 2.0 GHz CPU e 2 GB di RAM (espandibile fino a 4 GB).