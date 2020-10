Occhiali anti luce blu: -30% per il Prime Day

Tutti coloro i quali passano molte ore al giorno di fronte ad un monitori, presto o tardi hanno valutato la possibilità di acquistare un paio di occhiali per il filtro della luce blu. Si tratta di semplici occhiali che non devono combattere alcun difetto della vista, ma soltanto filtrare parte della luce proveniente dal display per evitare l’affaticamento eccessivo dell’occhio. Lo sconto che Amazon propone in queste ore di Prime Day rende questo strumento ancora più accessibile, abbassandone il prezzo da 22,99 euro a 16,05 euro (il taglio è dunque pari al 30%).

Ideale tanto per l’ufficio quanto per il gaming poiché la funzione è la medesima: abbattere parte della radiazione luminosa.

L’obiettivo è realizzato in materiale anti luce blu, non è un film per bloccare la luce blu sulla superficie dell’obiettivo, il 90% della luce blu dannosa può essere filtrata da tale lente anti luce blu. È adatto per le persone che lavorano per lunghe ore su computer, tablet, giochi, al telefono o in TV. Possono proteggere efficacemente i tuoi occhi.

Misura unica, design classico: il valore sta tutto in lenti in grado di filtrare parte dello spettro luminoso reo di affaticare il bulbo oculare rendendo le giornate più complesse e stancanti per la nostra vista. La confezione comprende un paio di occhiali, panno di pulizia e custodia dedicata.