Il Prime Day di Amazon è diventato anche una buona opportunità per tutti coloro i quali, a casa o in ufficio, in queste ore si stanno organizzando per affrontare la nuova emergenza Covid che rischia di congelare i prossimi mesi. Nel giorno dell’uscita del nuovo DPCM contenente nuove prescrizioni per locali, feste e smart working, infatti, ha il via anche un Prime Day nel quale i prodotti di igienizzazione e protezione trovano propri sconti dedicati.

Mascherine, igienizzanti e sterilizzatori

L’occasione del Prime Day può diventare in questo caso vera e propria utilità, anche se a tal fine è necessaria una raccomandazione: lo sconto è importante, ma la bontà del prodotto e la sua reale efficacia contro il virus è chiaramente l’unica vera priorità. Ecco dunque alcuni sconti particolarmente interessanti per fare approvvigionamento, garantendo per sé, per i propri dipendenti o per la propria famiglia la massima sicurezza con il minimo investimento.

Mascherine

Una pagina apposita mette in fila una vasta scelta di mascherine di protezione di vario tipo: si va dalle FFP2 (-26%) alle mascherine cosiddette “di comunità” (-30%), passando per le chirurgiche a tre strati (-28%, ossia 36 centesimi l’una). Gli sconti in questo caso non sono sempre effettivi, nel senso che il prezzo delle mascherine – come noto – ha avuto un andamento estremamente altalenante negli ultimi mesi, ballando sulla bilancia della paura e delle disponibilità. Siamo di fronte ad un nuovo periodo in cui le disponibilità potrebbero diminuire, i tempi di consegna aumentare ed i prezzi lievitare: ecco perché lo sconto è comunque una buona occasione di approvvigionamento, se non altro per avere una riserva in casa nei mesi dell’obbligo e nei giorni in cui ancora le disponibilità sono immediate.

Igienizzante

L’igienizzante per mani è utile tanto in casa quanto all’ingresso di negozi, uffici, ristoranti e qualsiasi ambiente debba ricevere persone dall’esterno. L’igienizzazione è fondamentale poiché configura una linea di confine tra il dentro e il fuori, garantendo che non basti toccare una maniglia o spostare una sedia per rendere pericoloso l’ambiente. Siccome di igienizzante ne servirà in quantità in ogni occasione, una buona opportunità è la soluzione in sconto Blu Home in confezioni da 1 (12,90€, scontato del 24%), da 2 (18,90€, scontato del 14%) o da 6 (48,90€, scontato del 18%).

Ottima è anche la soluzione per uffici e locali pubblici: una colonnina porta-igienizzante che consente di depositare l’erogatore in sicurezza e con una postazione elegante che offre il proprio “welcome” alle persone in arrivo.: in questo caso il prezzo di 89 euro scende a 71,2 euro (ma la disponibilità è estremamente scarsa).

Disponibili, inoltre, piccoli erogatori portatili per poter avere un po’ di igienizzante sempre appresso all’interno di quello che può diventare un vero e proprio portachiavi. Lo sconto è pari al 20% e con 9,59 euro ci si porta a casa 5 flaconi da 50ml per tutta la famiglia.

Sterilizzatore

La disponibilità di sterilizzatori a raggi UVC è in questa fase molto alta, essendosi moltiplicata la produzione e assestata la domanda. Tuttavia nella vetrina del Prime Day sono pochi gli sconti su questa categoria, dunque la migliore delle opportunità è nella soluzione Newild che per appena 29,37 euro (il prezzo originale era 39,99 euro a cui è stato applicato uno sconto temporaneo del 27%) mette a disposizione un buon volume di carico, 4 lampade led che sterilizzano in 5 minuti e possibilità di aggiungere olio essenziale per profumare gli oggetti trattati.

Occorre prestare molta attenzione nella scelta degli sterilizzatori UVC perché solo quando godono di alcune caratteristiche possono offrire reale efficacia in termini di sanificazione delle superfici. Nelle ultime ore è stato dimostrato come in alcune particolari condizioni il virus possa sopravvivere anche per alcuni giorni su display e parti metalliche, quindi l’azione igienizzante deve essere effettiva e può essere praticata tanto su smartphone quanto su chiavi, strumenti di lavoro, mascherine e altro ancora.

Saturimetro da dito

Atro strumento molto ricercato è il saturimetro da dito (anche denominato “pulsossimetro”): è un piccolo dispositivo di misurazione che, leggendo il quantitativo di ossigeno nel sangue, è in grado di misurare la “saturazione”. Questo valore è utile poiché, in caso di valori eccessivamente bassi, possono indicare disfunzioni polmonari in molti casi legati proprio al Covid. Il saturimetro è stato importante nei mesi primaverili per consentire il monitoraggio da remoto delle persone da parte dei medici, verificando con questi strumenti l’efficacia delle funzioni respiratorie e valutando così in modo collaborativo lo stato di salute senza dover avere un incontro di persona.

Il saturimetro da dito Mommed è disponibile in queste ore con un risparmio del 30% ed un costo finale pari a 14,34 euro.