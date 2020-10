Dando un’occhiata alle offerte di Amazon per il Prime Day spicca quella che permette di acquistare Labists X1 al prezzo di soli 81,59 euro invece di 129,99 euro come da listino. Una stampante 3D con caratteristiche e specifiche che la rendono ideale per chi si vuol avvicinare a questa affascinante tecnologia.

Labists X1, stampante 3D in offerta per il Prime Day

Dal design compatto (occupa 24,5×20,5×21 cm), offre un volume di stampa che arriva a 10x10x10 cm. È facile da montare: bastano 15 minuti. La semplicità di utilizzo è il suo principale punto di forza grazie ai quattro pulsanti che la rendono accessibile a tutti, anche a chi ha poca dimestichezza con la stampa in tre dimensioni. Pienamente compatibile con computer Windows e macOS, richiede solo tre minuti nella fase di avvio per andare in temperatura ed essere pronta.

Garantito il supporto ai filamenti PLA. La dimensione dell’ugello è 0,4 mm, lo spessore dello strato depositato varia da : 0,05 a 0,3 mm. Ecco quanto incluso nella confezione oltre al dispositivo: supporto del filamento, adattatore, filamenti PLA bianco, cavo USB, scheda TF e relativo lettore, cacciavite e viti, manuale in italiano. Tutto questo, solo in occasione del Prime Day su Amazon (riservato agli abbonati Prime), proposto in sconto a 81,59 euro.