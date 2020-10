Molte offerte anche per la categoria Informatica di Amazon in questo Prime Day e, inevitabilmente, per il catalogo SSD. Chi sta cercando una nuova unità da installare nel proprio PC oppure una esterna da destinare al backup, è nel posto giusto: qui vediamo gli sconti più interessanti tra quelli proposti dello store.

SSD in sconto per il Prime Day: le offerte migliori

Partiamo da tre modelli con form factor da 2,5 pollici con interfaccia di connessione SATA: Samsung 860 EVO da 500 GB a 64,15 euro invece di 74,38 euro (nell’immagine qui sotto), SanDisk Ultra 3D da 500 GB a 59,99 euro invece di 73,06 euro e Crucial BX500 da 1 TB a 81,99 euro invece di 131,99 euro (nell’immagine di apertura).

Chi preferisce un’unità PCIe NVMe può optare per Samsung 970 EVO da 500 GB a 84,99 euro invece di 154,69 euro, Sabrent Rocket 2280 da 1 TB a 112,42 euro invece di 149,99 euro (qui sotto) o Crucial P5 da 1 TB a 122,99 euro invece di 155,42 euro.

Concludiamo infine con quelle portatili, dei veri e propri hard disk evoluti da avere sempre con sé per l’accesso rapido a file, contenuti e documenti. Ci sono Crucial CT1000 da 1 TB a 134,99 euro invece di 170,60 euro (nell’immagine seguente) e Topesel Mini da 500 GB a 53,59 euro invece di 66,99 euro.

Se di desidera conoscere caratteristiche e specifiche tecniche di ogni modello è sufficiente un click sul prezzo per accedere alle schede dei singoli prodotti. Il Prime Day di Amazon, evento riservato ai clienti della piattaforma in possesso di un abbonamento Prime, andrà avanti fino alla mezzanotte di domani (mercoledì 14 ottobre): il consiglio è quello di controllare costantemente la pagina dedicata alle offerte sulle SSD per approfittare degli sconti che da qui al termine delle promozioni andranno a susseguirsi.