Hardware e software a marchio Microsoft in offerta per il Prime Day di Amazon. Fra i tanti sconti di questo evento anche quelli che riguardano il catalogo di Redmond, per andare incontro a chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo o sta cercando il pacchetto di programmi giusto per la produttività. Il consiglio migliore è quello di tenere d’occhio la pagina dedicata per non perdere le occasioni che da qui alla mezzanotte di domani andranno a susseguirsi.

Prime Day: gli sconti sui prodotti Microsoft

Il Surface Pro 7 con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB nella colorazione Platinum è proposto al prezzo di 769 euro con uno sconto del 28% rispetto al listino. Include un display touch da 12,3 pollici e la versione completa del sistema operativo Windows 10 Home.

C’è poi l’abbonamento Family alla suite Microsoft 365, per un anno, che può essere condiviso tra un massimo di sei account: oggi lo si può ottenere a 79,99 euro invece che a 99,00 euro come da listino ufficiale. Di seguito tutte le caratteristiche incluse.

Per chi agli strumenti del cloud preferisce le versioni più classiche dei software da installare in locale sul proprio computer c’è Microsoft Office Home & Student 2019 a 94,99 euro anziché 129,89 euro.

Sono solo alcune delle offerte per il Prime Day 2020 di Amazon che andrà a concludersi nella serata di domani, mercoledì 14 ottobre, evento che ricordiamo essere riservato a chi dispone di un abbonamento Prime.