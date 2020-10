Prime Day: 120 euro di sconto sull'Acer Aspire AIO su Amazon

Insieme ad HP e Lenovo, in questi giorni di Prime Day tra i desktop AIO appare anche un ottimo modello di Acer. Come già detto in altre occasioni, i desktop all-in-one sono un compromesso tra la comodità di un desktop, ma con l’ingombro di un laptop. In questo caso Acer propone una soluzione piuttosto economica, ma che si adatta un po’ ad ogni esigenza: l’Acer Aspire C24.

Desktop AIO: Acer Aspire 3 AIO C24 in promozione su Amazon per il Prime Day

Il PC in questione è alimentato AMD A9 accompagnato da 8GB di memoria ram ed un SSD da 256GB. Si tratta di un PC senza enormi pretese in termini di prestazioni, ma perfetto per il lavoro d’ufficio o per lo studio. È in grado di gestire egregiamente il pacchetto Office di Microsoft, così come la navigazione internet o la fruizione di contenuti multimediali.

La connettività è completa con 4 porte USB, di cui una USB 3.1, una porta RJ45 per la connessione via cavo, uscita HDMI per collegare un secondo monitor e Wi-Fi per la connessione senza fili. Il Monitor invece è un Full HD IPS da 24 pollici che integra sia la webcam nella parte superiore, che due altoparlanti nella parte inferiore. . In confezione inoltre sono già presenti un mouse ed una tastiera USB che ci permetteranno di avere subito una postazione desktop pronta all’uso. A 479 euro su Amazon, con uno sconto di 120 euro sul prezzo di listino, è un’ottima soluzione a scarso ingombro per la propria scrivania.