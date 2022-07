ASUS, dove il Prime Day non è ancora finito

Il Prime Day è terminato: l’edizione 2022 ha occupato il 12 ed il 13 luglio, sfornando una lunga serie di sconti su migliaia di prodotti. I più attenti avranno notato però come anche il giorno successivo ha vissuto una coda lunga di sconti molto lenta a spegnersi, fino a restituire ancora molte inattese opportunità per quanti non sono riusciti ad approfittare in tempo dell’evento Amazon del mese. In casa ASUS, ad esempio, gli sconti sono ancora molti e consistenti: chi cercava un laptop ed è rimasto con il cerino in mano, insomma, ha un’ultima chance a disposizione.

Qualche esempio tra i molti dispositivi disponibili:

Centinaia di euro di sconto a disposizione su più modelli, insomma, all’interno di una vetrina variegata con prezzi e specifiche per tutte le tasche.

Non solo ASUS, comunque: anche Lenovo e ACER hanno tenuto alta l’asticella degli sconti, svelando così un post-Prime Day ancora estremamente appetitoso anche su modelli di altissima fascia sui quali i tagli arrivano anche a 400 euro. Non soltanto offerte pro-forma, insomma: c’è un Prime Day nascosto che resiste alle scadenze, ma che già nelle prossime ore sarà comunque destinato a sfumare.

