ASUS DSL-AX82U: router Wi-Fi 6 in vendita su Amazon

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo router DSL-AX82U compatibile con lo standard W-Fi 6 (802.11ax). Si tratta di un prodotto ideale per le reti ADSL/VDSL e quindi per gli utenti che cercano massime prestazioni e levata stabilità della connessione durante la visione di film a risoluzione 4K o le sessioni di gioco. Il router può essere acquistato presso i partner di ASUS e su Amazon.

ASUS DSL-AX82U: specifiche del router

Il nuovo DSL-AX82U ha un design molto appariscente. Si nota soprattutto la parte frontale con luci a LED (Aura RGB) che possono essere sfruttare per creare vari effetti multicolore. Il router ha quattro antenne esterne. Sul retro ci sono numerose porte: RJ-11, USB 3.0, quattro RJ-45 (Gigabit Ethernet) e RJ-45 (WAN), oltre a pulsante di reset, pulsante di accensione e connettore di alimentazione.

Alla porta USB 3.0 è possibile collegare unità di storage esterne, stampanti o dongle 3G/4G. Il router supporto reti VDSL2+ (35b) fino a 350 Mbps in download e 50 Mbps in upload, lo standard Wi-Fi 6 con velocità massima di 5.378 Mbps (574 Mbps a 2,4 GHz e 4804 Mbps a 5 GHz). Per incrementare la copertura è possibile creare una rete mesh tramite tecnologia AiMesh.

La funzionalità Adaptive QoS consente gestire il traffico dei pacchetti dati, assegnando priorità dinamiche a determinati servizi e applicazioni (streaming video, gaming, navigazione, trasferimento file, messaggistica). L’app per smartphone permette di eseguire diverse operazioni, tra cui il monitoraggio del traffico, la diagnostica e la configurazione della modalità ospite.

Il DSL-AX82U può essere acquistato su Amazon al prezzo di 259,00 euro.