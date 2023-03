ASUS Dual GeForce RTX 3060: che sconto su Amazon, risparmi quasi 200€

Per gli appassionati di grafica e videogiochi ad alto livello c’è una offerta imperdibile su Amazon che riguarda la scheda grafica ASUS Dual GeForce RTX 3060 disponibile a soli 369 euro grazie alle Offerte di Primavera.

Parliamo di uno sconto del 31% sul prezzo originale di 532 euro: sono le ultime ore per usufruire degli sconti di Primavera quindi ti conviene approfittarne il prima possibile.

ASUS Dual GeForce RTX 3060: potenza per i tuoi giochi e non solo

La scheda grafica ASUS Dual GeForce RTX 3060 è basata sull’architettura NVIDIA Ampere, che offre prestazioni e efficienza energetica senza precedenti. La scheda ha un multiprocessore che porta il doppio del throughput FP32 e una trasmissione dati due volte più veloce rispetto alla generazione precedente. Presente anche un core RT di seconda generazione che migliora le prestazioni di ray tracing e un Tensor Core di terza generazione che supporta algoritmi AI avanzati come DLSS.

Snocciolando qualche dato ecco la memoria GDDR6 da 12 GB e una versione OC che ti permette di aumentare la frequenza del clock da 1837 MHz a 1867 MHz. Le due potenti ventole Axial-tech massimizzano il flusso d’aria verso il dissipatore e una tecnologia 0dB ti permette di godere di giochi leggeri in relativo silenzio.

Infine, il design a 2 slot massimizza la compatibilità e l’efficienza di raffreddamento per prestazioni superiori in piccoli chassis. La scheda ha anche una staffa in acciaio inossidabile che è più dura e resistente alla corrosione con una tecnologia Auto-Extreme che riduce i difetti provocati da errori umani aumentando l’affidabilità.

Una scheda grafica di alta qualità che ti offre una grafica incredibile e un ray tracing realistico: puoi acquistarla a soli 369 euro grazie alle Offerte di Primavera valide ancora per oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.