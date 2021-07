ASUS ExpertBook B1: nuovi notebook in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi ExpertBook B1500 e B1400 per l'utente business. I notebook, resistenti, leggeri e facili da aggiornare, integrano i recenti processori Intel di undicesima generazione e il famoso chip TPM 2.0, uno dei requisiti hardware obbligatori per l'installazione di Windows 11.

ASUS ExpertBook B1: specifiche e prezzo

I due notebook differiscono solo per la diagonale dello schermo full HD NanoEdge: 14 pollici per ExpertBook B1400 e 15,6 pollici per ExpertBook B1500. Entrambi hanno un telaio in alluminio molto resistente agli urti e alle cadute (certificazione MIL-STD-810H). All'interno c'è anche una spugna protettiva per il disco rigido.

La dotazione hardware comprende i processori Intel fino al Core i7-1165G7, 4/8/16 GB di RAM DDR4-3200 (espandibile fino a 48 GB), SSD fino a 1 TB, hard disk da 2 TB (dual storage) e scheda video NVIDIA GeForce MX 330. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.2.

Sono inoltre presenti card reader microSD, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo da 2 Watt, microfono con cancellazione del rumore, webcam HD (720p), porta Thunderbolt 4 (USB Type-C), tre porte USB Type-A, uscite VGA e HDMI. Il sistema operativo è Windows 10 Pro, ovviamente aggiornabile a Windows 11.

Il prezzo della configurazione base è 889,00 euro IVA inclusa. Gli utenti possono acquistare i notebook presso gli ASUS Gold Store, mentre le aziende devono rivolgersi ai rivenditori specializzati.