ASUS F515: notebook W11 (15'', Intel) a prezzo stracciato

Se sei alla ricerca di un notebook con caratteristiche adatte a gestire la produttività quotidiana (editing dei documenti, posta elettronica, comunicazione e così via), le sessioni di studio o l’intrattenimento multimediale, l’offerta proposta oggi da Amazon sul modello ASUS F515 è quel che fa per te. Passiamone in rassegna i dettagli per capire meglio di cosa si tratta e perché è conveniente.

Notebook in offerta: l’occasione ASUS F515

Diamo anzitutto uno sguardo alle specifiche tecniche integrate dal portatile: display con diagonale pari a 15,6 pollici, risoluzione Full HD e superficie anti-riflesso, processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.2 Type-C e Type-A, USB 2.0 Type-A, uscita video HDMI 1.4 per il collegamento di un monitor esterno, slot per schede microSD, altoparlanti con tecnologia SonicMaster, webcam con microfono, jack audio e batteria da 42 WHr per un’autonomia elevata.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in versione S con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare ASUS F515 al prezzo finale di 349 euro. Tutto merito dello sconto proposto oggi da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile: il consiglio per gli interessati è dunque quello di approfittare dell’occasione finché in tempo.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro domani il notebook sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

