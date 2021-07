Asus: il Chromebook scende al MINIMO STORICO

Asus Chromebook c223 è in offerta su Amazon a soli €199. Grazie un ribasso del 26% puoi risparmiare ben €70 sull'acquisto e puoi persino decidere di pagarlo a rate.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Notebook economico ma degno di nota: Asus Chromebook c223

Se sei alla ricerca di un notebook ma non vuoi spendere una grossa cifra, Asus Chromebook c223 è quello che fa per te. Con una spesa minima ti puoi portare a casa un computer portatile che vanta delle specifiche tecniche più che sufficienti per un utilizzo giornaliero. In particolar modo, lo schermo da 11,6 pollici ti concede una visione dei contenuti ottimizzata. La risoluzione HD è la tecnologia antiriflesso assicurano un'esperienza complessivamente soddisfacente.

Al suo interno è presente un processore Intel che viene abbinata 4 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione che rendono l'utilizzo dinamico e fluido. Come ovvio che sia, poi, come sistema operativo è presente un Chrome OS. Grazie a questa caratteristica puoi scaricare tutte le applicazioni che preferisci attraverso lo store e prendere la tua esperienza ancora più personalizzata.

Se hai necessità di fare videochiamate o partecipare a call di lavoro, non ti devi preoccupare visto che è presente una webcam frontale HD da 720 pixel. Anche la batteria è degna di nota che ti permette di utilizzare il dispositivo fuori casa senza la necessità di portare dietro il caricatore. Non devi neanche sottovalutare la presenza di due porte USB type C reversibili che rendono il passaggio dei file veloce è istantaneo. Inoltre non manca all'appello Uno slot per microSD nel caso in cui tu debba espandere lo spazio di archiviazione.

Puoi acquistare Asus Chromebook c223 su Amazon soli €199. È un prodotto prime e quindi se lo acquisti oggi lo puoi ricevere in appena 48 ore a casa. Se invece non sei membro Prime, puoi tenere comunque la spedizione gratuita optando per la consegna nei punti di ritiro. Non ti dimenticare, infine, che questo notebook può essere acquistato anche a rate.