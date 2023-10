Questo notebook ASUS è appena sceso al prezzo minimo storico

Nel catalogo notebook di Amazon, il modello ASUS Zenbook Go è appena sceso al suo prezzo minimo storico. Vale la pena segnalare l’offerta a chi sta cercando un portatile completo e versatile, da destinare al lavoro, allo studio e al tempo libero. Lo sconto disponibile ora lo rende un affare da cogliere al volo, anche considerando l’affidabilità del marchio.

Amazon taglia il prezzo di ASUS Vivobook Go

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 5 7520U con chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, tastiera full size, webcam 720p con microfono, altoparlanti con tecnologia SonicMaster, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wirelesssaperne di più rimandiamo agli altri dettagli riportati nella descrizione completa.

Le porte di connessione presenti sul telaio sono USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, jack audio, uscita video HDMI 1.4, batteria con autonomia elevata e ricarica rapida. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S. Nell’immagine qui sotto il design con 1,79 cm di spessore. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, oggi è possibile comprare ASUS Vivobook Go nella configurazione descritta al prezzo finale di 499 euro. Il forte sconto è più vantaggioso rispetto a tutte le offerte recenti, riducendo quella più bassa dell’ultimo periodo di altri 100 euro.

Il notebook è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna a domicilio gratuita in un paio di giorni. Deceidendo ci effettuare l’ordine ora lo si riceverà a casa in meno di 48 ore, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.