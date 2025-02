ASUS NUC 14 Pro+, il Mini PC potente e compatto per professionisti esigenti

Negli ultimi anni, i Mini PC NUC (Next Unit of Computing) di Intel si sono ritagliati un posto importante nel mercato dei computer compatti, offrendo soluzioni performanti per una vasta gamma di utenti, dai professionisti agli appassionati di home theater. Dopo la decisione di Intel di interrompere la produzione dei NUC, ASUS è intervenuta per raccogliere il testimone e garantire la continuità dello sviluppo e della produzione dei Mini PC.

Il Mini PC ASUS NUC 14 Pro+ rappresenta un’innovativa soluzione per le esigenze di elaborazione in ambienti aziendali e per i professionisti in cerca di prestazioni elevate in un formato compatto. Con un design elegante e funzionalità avanzate, il dispositivo è progettato per soddisfare le richieste di produttività, collaborazione e intrattenimento.

ASUS NUC 14 Pro+ si distingue per il case in lega di alluminio di alta qualità, già apprezzato in passato dagli appassionati di Mini PC. Si tratta di un materiale che conferisce al dispositivo un aspetto premium e una maggiore robustezza.

Un’altra scelta cruciale in termini di design, pulito e moderno, è l’utilizzo di un meccanismo di blocco/sblocco (accessibile dalla parte inferiore del NUC).

Per aprire il dispositivo e accedere alla componentistica interna, non serve alcun attrezzo. Basta ruotare un piccolo fermo circolare, agire sulle due slitte quindi estrarre il pannello di protezione. Non ci sono parti in plastica, fatta eccezione per l’area inferiore: un’accortezza utilizzata per migliorare il segnale wireless.

ASUS NUC 14 Pro+: potenza da vendere

Il Mini PC ASUS NUC 14 Pro+ si mette in evidenza per l’utilizzo del processore top di gamma Intel Core Ultra 9 185H, un chip che basa il suo funzionamento su 16 core e 22 thread. Abbinato con la grafica integrata Intel Arc, offre prestazioni eccellenti in un’ampia gamma di applicazioni, dalla produttività all’intrattenimento.

Gli utenti possono però scegliere tra diverse opzioni in termini di chip, appartenenti al “catalogo” Intel Core Ultra 9, Ultra 7 e Ultra 5 di 14esima generazione.

Il dispositivo arriva con 32 GB di RAM DDR5-5600 preinstallati, espandibili fino a 96 GB. Per quanto riguarda lo storage, ASUS NUC 14 Pro+ offre uno slot M.2 Gen 4 2280 per l’unità principale (ad esempio un SSD NVMe da 1 TB) e uno slot M.2 2242 NVMe per l’eventuale espansione.

L’apertura del dispositivo mette in evidenza l’interno davvero ben ingegnerizzato. Ci si trova dinanzi al dissipatore, di generose dimensioni, che occupa quasi l’intera superficie disponibile (nel complesso il ASUS NUC 14 Pro+ misura soli 5×4 pollici, 144 x 112 x 41 mm). Agendo sulle clip laterali, si accede al “livello” sottostante: al di sotto del dissipatore, infatti, si trova l’unità SSD NVMe PCIe Gen 4 con Windows 11 preinstallato. Ma è possibile subito notare il secondo slot M.2 2242 libero.

Il sistema di raffreddamento dell’ASUS NUC 14 Pro+ è efficiente, in grado di gestire un TDP di 150W in uno spazio ridotto. Sui lati sono presenti fori per facilitare il flusso dell’aria.

Connettività USB, Ethernet, WiFi e Bluetooth: tutto ciò che serve

La connettività è un altro punto di forza di questo dispositivo. Sul pannello frontale, gradevolmente minimalista, troviamo il pulsante di accensione, una porta USB Type-C in grado di trasferire dati fino a 20 Gbps e due porte USB Type-A da 10 Gbps. Sopra ciascuna porta è chiaramente indicata la velocità (larghezza di banda in Gbps utilizzabile come valore massimo). Sul retro, sono presenti due porte USB-C Thunderbolt 4 e due HDMI 2.1, che supportano fino a quattro display contemporaneamente.

La presenza di una porta LAN 2,5 GbE e il supporto per WiFi 6E garantiscono una connessione di rete veloce e stabile. In particolare, utilizzando router e altri device WiFi 6E, il NUC 14 Pro+ è capace di massimizzare la velocità di trasferimento dati, con la possibilità di usare anche la banda di frequenza sui 6 GHz, più ampia e non congestionata.

Il supporto Bluetooth 5.3 integrato è particolarmente gradito in quanto è possibile collegare qualunque dispositivo compatibile in modo diretto, senza più dover ricorrere a speciali chiavette (approccio dongle-free).

Supporto per le applicazioni di intelligenza artificiale in locale

Anziché trasferire sempre più informazioni sul cloud, chi sceglie un Mini PC come ASUS NUC 14 Pro+ può spostare in locale le elaborazioni precedentemente svolte sui server remoti.

Il Mini PC di ASUS permette infatti di gestire le attività di inferenza più esigenti svolte dalle applicazioni di intelligenza artificiale (AI). La NPU (Neural Processing Unit) integrata nel processore (tecnologia Intel AI Boost) si occupa di velocizzare i carichi di lavoro AI. Combinata con l’uso di CPU e GPU, la NPU è particolarmente utile per le aziende e i professionisti che desiderano integrare soluzioni AI nei loro flussi di lavoro quotidiani, beneficiando di un’elevata capacità di elaborazione a fronte di un basso consumo energetico.

NUC 14 Pro+ arriva con Windows 11 Home preinstallato, aggiornabile molto semplicemente a Windows 11 Pro. Premendo la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+ESC quindi cliccando sull’icona Prestazioni nella colonna di sinistra, si può verificare la presenza della NPU e le sue prestazioni in tempo reale, quando richiamata dal sistema operativo e dalle applicazioni in esecuzione.

Prestazioni ai massimi livelli

Nei benchmark sintetici, ASUS NUC 14 Pro+ si è dimostrato un vero campione. In grande spolvero per i suoi risultati eccellenti nei test Cinebench single-core e multi-core. Anche le prestazioni nella codifica video H.264 e AV1 sono davvero notevoli.

Per chi avesse esigenze ancora superiori, ASUS ha pensato a tutto: l’uso di una scheda grafica esterna connessa con il sistema tramite la porta Thunderbolt 4 permette di ottenere prestazioni ancora superiori in campi applicativi specifici.

ASUS NUC 14 Pro+: i campi applicativi ideali

Un Mini PC come ASUS NUC 14 Pro+ è un dispositivo completo, versatile e performante, in grado di venire incontro alle esigenze di molteplici categorie di utenti:

Piccole e medie imprese : Ideale per applicazioni aziendali che richiedono potenza di calcolo in uno spazio ridotto.

: Ideale per applicazioni aziendali che richiedono potenza di calcolo in uno spazio ridotto. Mondo retail : Utilizzabile come sistema PoS (Point-of-Sale) compatto e potente, per la gestione del magazzino e dei flussi di lavoro giornalieri.

: Utilizzabile come sistema PoS (Point-of-Sale) compatto e potente, per la gestione del magazzino e dei flussi di lavoro giornalieri. Lavoratori remoti : Offre prestazioni elevate per videoconferenze, collaborazione online e gestione dei progetti.

: Offre prestazioni elevate per videoconferenze, collaborazione online e gestione dei progetti. Creatori di contenuti : Perfetto per editing video, grafica e altre applicazioni creative che richiedono risorse significative.

: Perfetto per editing video, grafica e altre applicazioni creative che richiedono risorse significative. Segnaletica digitale (Digital signage): Grazie alla sua compattezza e potenza, è adatto per installazioni in spazi commerciali o nel corso di eventi.

(Digital signage): Grazie alla sua compattezza e potenza, è adatto per installazioni in spazi commerciali o nel corso di eventi. Uso quotidiano: Adattissimo a chi cerca un sistema versatile e potente per applicazioni professionali e l’uso quotidiano.

Le caratteristiche di ASUS NUC 14 Pro+ a colpo d’occhio

Caratteristica Dettagli Processore Intel Core Ultra 9, Ultra 7, e Ultra 5 Scheda Grafica Intel Arc GPU Memoria Fino a 96 GB DDR5-5600 SO-DIMM (Dual-channel) Archiviazione M.2 2280 (PCIe x4 Gen4 NVMe)

M.2 2245 (PCIe x4 Gen4 NVMe) Connettività wireless Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2), Bluetooth 5.3 Porte 2x Thunderbolt 4 (DP 2.1, USB4)

2x HDMI 2.1 TMDS, CEC

3x USB 3.2 Gen2 Type-A

1x USB 3.2 Gen2x2 USB Type-C 20 Gbps

1x USB Type A e 2x header interni USB 2.0 Ethernet Intel i226 2,5 GbE Ethernet (i226-V) Supporto AI Intel AI Boost (NPU) Dimensioni 144 x 112 x 41 mm Alimentazione 150W 19.5VDC (Core U9), 120W 19VDC (Core U7, U5) Garanzia Tre anni Caratteristiche speciali Chassis in alluminio anodizzato

Accesso interno senza attrezzi

Supporto Bluetooth senza dongle

Supporto VESA

Conclusioni

ASUS NUC 14 Pro+ rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel panorama dei Mini PC, combinando prestazioni eccezionali, design raffinato e una connettività all’avanguardia. La scelta dei chip Intel Core Ultra come cuore pulsante del dispositivo, abbinata alla possibilità di affiancare la GPU Arc con schede esterne tramite Thunderbolt 4, di estendere la memoria RAM e lo storage, fanno sì che NUC 14 Pro+ possa affrontare con successo una varietà di applicazioni professionali, creative e aziendali.

La sua compattezza lo rende ideale per gli ambienti in cui lo spazio è limitato, senza compromettere la potenza e l’affidabilità. La possibilità di gestire applicazioni di intelligenza artificiale in locale con l’ausilio della NPU integrata, unita alla connettività ultraveloce e al supporto multi monitor, fa del NUC 14 Pro+ un dispositivo perfetto per le esigenze di piccole e medie imprese, lavoratori remoti e creatori di contenuti.

L’innovativo sistema di raffreddamento e l’accesso senza attrezzi al suo interno, infine, completano un pacchetto che non solo soddisfa, ma supera le aspettative di chi cerca un Mini PC versatile e performante.

Scopri la serie di dispositivi Nuc accedendo al sito Mondo Nuc, un vero punto di riferimento per confrontare tutte le configurazioni disponibili.

In collaborazione con ASUS