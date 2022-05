ASUS annuncia tre nuove schede video Radeon RX

Al debutto nel catalogo di schede video ASUS tre new entry per la linea Radeon RX. Si tratta di RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT. Fanno il loro debutto sul mercato in sei versioni differenti e personalizzate, così da rispondere alle esigenze di ogni utente, puntando agli appassionati di gaming e non solo.

Le nuove schede video di ASUS Radeon RX

In termini di specifiche tecniche, sfruttano l’architettura RDNA di AMD, la memoria Infinity Cache e la tecnologia GDDR6 a 18 Gbps. Garantito inoltre il pieno supporto a Windows 11 e DirectX 12 Ultimate. Lo stesso vale per AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) e per l’upscaling tramite AMD FSR 2.0 e AMD Radeon Super Resolution.

Le ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT impiegano sistemi di raffreddamento a liquido con una piastra che copre integralmente tutti i componenti, lavorando insieme a un radiatore da 240 mm. C’è anche un dissipatore a basso profilo che riduce l’ingombro.

Di seguito la scheda con le più importanti caratteristiche per ognuno dei sei modelli.

ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT OC Edition : AMD Radeon RX 6950 XT GPU, 16 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 2x DisplayPort 1.4a nativo, 1x USB Type-C;

: AMD Radeon RX 6950 XT GPU, 16 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 2x DisplayPort 1.4a nativo, 1x USB Type-C; TUF Gaming Radeon RX 6950 XT OC Edition : AMD Radeon RX 6950 XT GPU, 16 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo;

: AMD Radeon RX 6950 XT GPU, 16 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo; ROG Strix Radeon RX 6750 XT OC Edition : AMD Radeon RX 6750 XT GPU, 12 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo;

: AMD Radeon RX 6750 XT GPU, 12 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo; Dual Radeon RX 6750 XT OC Edition : AMD Radeon RX 6750 XT GPU, 12 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo;

: AMD Radeon RX 6750 XT GPU, 12 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo; ROG Strix Radeon RX 6650 XT OC Edition : AMD Radeon RX 6650 XT GPU, 8 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo;

: AMD Radeon RX 6650 XT GPU, 8 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo; Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition: AMD Radeon RX 6650 XT GPU, 8 GB GDDR6, interfaccia PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1 nativo, 3x DisplayPort 1.4a nativo.

Infine i prezzi e la disponibilità. Le nuove Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT sono già acquistabili (o lo saranno presto, a seconda dello specifico modello) presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e dai principali partner commerciali, a partire da 619,00 euro.

