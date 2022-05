ASUS Vivobook Pro: nuovi modelli con CPU Intel e AMD

Insieme ai nuovi Zenbook Pro e Zenbook S, ASUS ha svelato i nuovi Vivobook Pro. Anche in questo caso ci sono modelli equipaggiati con i recenti processori Intel e AMD. Gli utenti troveranno notebook con schermi OLED da 14, 15 e 16 pollici che possono soddisfare qualsiasi esigenza. I prezzi verranno comunicati in occasione del debutto sul mercato.

ASUS Vivobook Pro: specifiche dei notebook

I modelli con processori Intel sono tre. Il Vivobook Pro 14X OLED (N7401) ha uno schermo OLED da 14,5 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz, processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino 1 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Max-Q.

Il Vivobook 15X OLED (K6501) ha invece uno schermo OLED (2.8K a 120 Hz) o IPS (FHD a 144 Hz) da 15,6 pollici, processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino 2 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-P.

Infine, il Vivobook 16X OLED (N7601) ha uno schermo OLED (3.2K a 120 Hz o WQUXGA) o IPS (WQXGA a 165 Hz) da 16 pollici, processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino 2 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-P/RTX 3070 Ti.

Tutti i modelli hanno connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, porte Thunderbolt 4 e uscita HDMI. Nei modelli da 15 e 16 pollici è presente anche una porta LAN 2.5GbE.

I modelli con processori AMD Ryzen 6000 sono due. Il Vivobook 16X OLED (M7601) e Vivobook 15X OLED (M6501) hanno lo stesso schermo delle corrispondenti versioni Intel, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q/RTX 3070 Max-Q.

Ovviamente manca la porta Thunderbolt 4, ma c’è una porta USB4, oltre alla porta LAN 2.5GbE e all’uscita HDMI. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Come detto, i prezzi non sono noti. Su Amazon ci sono diversi modelli in offerta, tra cui il Vivobook Pro 16X OLED con processore Intel Core di undicesima generazione.