ASUS ProArt Studiobook 16 OLED disponibili in Italia

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia di tre nuovi notebook della serie ProArt dedicata a professionisti e creatori di contenuti. I ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) e Pro 16 OLED (W7600) integrano processori Intel, mentre il ProArt Studiobook Pro 16 OLED (H5600) integra un processore AMD. Per la sezione grafica sono state scelte schede video NVIDIA. Il modello Pro 16 OLED (W7600) è già in vendita. Gli altri due saranno disponibili nelle prossime settimane.

Nuovi notebook ProArt: specifiche e prezzi

Come si deduce dai nomi, i tre notebook hanno uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione 4K (3840×2400 pixel), gamma colore 100% DCI-P3 e certificazione VESA Display HDR True Black 500. Il ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) integra i processori Intel Core i9-11900H o Core i7-11800H, fino a 64 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6.

Il ProArt Studiobook 16 OLED (H5600) integra i processori AMD Ryzen 9 5900HX e Ryzen 7 5800H, fino a 64 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6. Il ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) integra il processore Intel Core i7-11800H, fino a 64 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce A3000 con 6 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti varie porte USB Type-A e Type-C, uscita HDMI, jack audio, porta Gigabit Ethernet, webcam con funzione IR per Windows Hello e tastiera retroilluminata. Accanto al touchpad che supporta la stilo è stata posizionata una rotellina che consente di controllare più facilmente le applicazioni compatibili, come si può vedere nel video:

Il ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) è disponibile a partire da 2.599 euro. I ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) saranno in vendita con prezzi da 2.499 e 2.049 euro.