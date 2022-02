ASUS VivoBook 13 Slate OLED arriva in Italia

Era stato annunciato tre mesi fa durante l’evento Wow The World di ASUS. Il VivoBook 13 Slate OLED arriva ora in Italia e potrebbe dare filo da torcere sia ai tablet che ai Chromebook. Si tratta di un dispositivo 2-in-1 con schermo touch, tastiera rimovibile, cavalletto posteriore e stilo ASUS Pen 2.0.

ASUS VivoBook 13 Slate OLED: specifiche e prezzo

Il VivoBook 13 Slate OLED ha uno schermo da 13,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), supporto Dolby Vision e trattamento anti-impronta. La dotazione hardware comprende il processore quad core Intel Pentium Silver N6000 a 3,3 GHz, 4 GB di memoria LPDDR4X e storage eMMC da 128 GB, espandibile con schede microSD.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione (opzionale) e batteria da 50 Wh.

La tastiera rimovibile è “full size” con ampio touchpad e può essere fissata tramite aggancio magnetico. Il dispositivo può essere utilizzato sia per lavoro che per intrattenimento. La stilo ASUS Pen 2.0 in dotazione supporta 4.096 livelli di pressione e permette di disegnare come su un foglio, grazie alle quattro punte intercambiabili che imitano le matite 2H, H, HB e B.

Il sistema operativo è Windows 11 Home S. Il VivoBook 13 Slate OLED può essere acquistato sul negozio online di ASUS e presso numerosi rivenditori. Il prezzo consigliato è 699 euro.