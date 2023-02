ASUS ProArt: un monitor eccezionale con un grande sconto (-130€)

Amazon propone una soluzione molto interessante per te che sei alla ricerca di un nuovo monitor per la tua postazione. ASUS ProArt, eccezionale pannello da 27 pollici WQHD può essere tuo subito con 130 euro di sconto.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani: inclusi nel prezzo trovi anche 3 mesi di Adobe Creative Cloud per dare totale sfogo alla tua creatività.

ASUS ProArt Display: il monitor professionale a zero compromessi

ASUS ProArt Display si contraddistingue per un pannello IPS da 27 pollici con rapporto 16:9 e cornici ridotte al minimo per restituire un’immagine letteralmente a pieno schermo.

Dalla precisione del colore assoluta per una visione accurata e precisa offre una gamma colori 100% sRGB e 100% Rec. 709: caratteristiche ideali in particolare per i professionisti di contenuti audiovisivi, come foto e video.

Inoltre, con i preset ProArt puoi contare su diverse modalità di visione per una rapida regolazione della gamma colori che si tratti di fare color grading o editing di foto e video il tuo monitor sarà sempre pronto a soddisfare le tue esigenze.

Dotato di molteplici porte di connessione, presenta anche un design minimal ed elegante, che lo rende perfetto per qualsiasi postazione. Il prezzo oggi è scontato di 130 euro: un’occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.