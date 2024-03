ASUS ROG Ally: la console oggi al PREZZO MINIMO STORICO

ASUS ROG Ally è in forte sconto su Amazon: l’e-commerce ha tagliato la spesa di ben 165 euro, portandola al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’occasione senza precedenti per allungare le mani sulla console portatile più ricercata dagli appassionati di gaming. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

ASUS ROG Ally: specifiche e caratteristiche

Sul fronte delle specifiche tecniche, siamo di fronte a un piccolo mostro di potenza con display IPS touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen serie Z1 Extreme, 16 GB di RAM DDR5 e unità SSD PCIe Gen 4 da 512 GB per il salvataggio dei giochi. Il sistema di controllo è formato da pulsanti A, B, X e Y, D-pad, trigger analogici L e R, bumper L e R, tasto Menu, View, Command Center e Armoury Crate, due grip personalizzabili e due stick analogici. La piattaforma software è Windows 11, garantendo la compatibilità con tutti i giochi PC (inclusi quelli del catalogo Game Pass, di Steam, di EA App (ex Origin) e dello store Epic Games. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Oggi puoi comprare la versione più evoluta di ASUS ROG Ally al suo prezzo minimo storico di 634 euro invece di 799 euro come da listino, approfittando dello sconto di 165 euro (-21%) applicato in automatico. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi effettua l’ordine in questo momento.

Grazie a una promozione in corso, acquistando la console si ha diritto anche a 10 euro di sconto sulla sottoscrizione dell’abbonamento annuale a Microsoft 365 Family.