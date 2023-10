Sconto 100€ sulla console portatile ASUS ROG Ally

Il meglio del gaming su PC, in formato portatile: è quanto offre ASUS ROG Ally, console progettata da uno dei marchi leader del mercato per rispondere proprio a questa esigenza. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare l’offerta di Amazon che la propone al suo prezzo minimo storico, grazie allo sconto di 100 euro sul listino.

ASUS ROG Ally: Amazon taglia il prezzo della console

Le sue specifiche tecniche? Eccole: processore AMD Ryzen serie Z1 Extreme, 16 GB di RAM DDR5, SSD PCIe Gen4 da 512 GB per il salvataggio dei giochi, display IPS touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD, controller con pulsanti A, B, X e Y, D-pad, trigger analogici L e R, bumper L e R, pulsanti Menu, View, Command Center e Armoury Crate, due grip personalizzabili, due stick analogici con touch capacitivo. Lato software, il sistema operativo in dotazione è Windows 11 e si può contare sulla compatibilità con le piattaforme Xbox Game Pass, Steam, EA App (ex Origin) ed Epic Games. Se vuoi saperne di più, trovi tutti i dettagli nella descrizione completa.

ASUS ROG Ally al prezzo finale di 699 euro invece di 799 euro, grazie allo sconto di 100 euro sul listino applicato in automatico, è un ottimo affare per gli appassionati di gaming. Non c’è bisogno di inserire codici né di attivare coupon: è tutto pronto per mettere nel carrello la console portatile.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, assicurando al consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni. Vale a dire che, effettuando l’ordine ora, si è certi di ricevere il prodotto direttamente a casa entro 48 ore e senza spese extra.

