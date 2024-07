ASUS ROG Ally X disponibile in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova console portatile. ROG Ally X è l’evoluzione del precedente modello (che rimane in vendita a prezzo scontato) con diversi miglioramenti in termini di design e specifiche hardware. Può essere già acquistata sullo store online e nei negozi fisici del produttore taiwanese.

ASUS ROG Ally X: specifiche e prezzo

La ASUS ROG Ally è disponibile con AMD Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme. La ROG Ally X è un aggiornamento di quest’ultima. Processore e schermo touch da 7 pollici (risoluzione di 1920×1080 pixel e refresh rate di 120 Hz) sono gli stessi, ma ci sono altre novità hardware.

La nuova console integra 24 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 da 1 TB in formato M.2 2280, batteria da 80 Wh e una seconda porta USB Type-C che supporta USB4, Thunderbolt 4 e USB Power Delivery da 100 Watt. ASUS ha inoltre cambiato la posizione dello slot microSD e migliorato l’ergonomia, modificando l’impugnatura, i joystick e i trigger. Sotto il pulsante di accensione c’è il lettore di impronte digitali.

Le nuove ventole spingono fino al 24% di aria in più attraverso una terza presa d’aria, mantenendo il pannello fino a 6° C più fresco al tatto. Queste sono le rimanenti specifiche: jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, pulsanti A/B/X/Y, due microfoni, tasto direzionale (D-pad), due joystick, due bumper, due trigger ad effetto Hall, tasti volume, due tasti macro e giroscopio a sei assi.

Nonostante la batteria di maggiori capacità, il peso è aumentato solo di 70 grammi, in quanto ASUS ha ridotto il peso del telaio in ABS/policarbonato e della scheda madre. Il sistema operativo è Windows 11. Il prezzo è 899 euro. Dal 6 agosto sarà disponibile presso MediaWorld e nelle prossime settimane anche su Amazon.