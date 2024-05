ASUS ROG Ally X: tutte le specifiche della console

La nuova console portatile verrà annunciata da ASUS il 2 giugno, ovvero due giorni prima dell’inizio del Computex 2024. All’inizio dl mese è stato confermato il nome ROG Ally X e svelate alcune specifiche. Il sito VideoCardz ha scoperto tutte le informazioni mancanti e il probabile prezzo.

ASUS ROG Ally X: specifiche complete

La nuova ASUS ROG Ally X sarà esteticamente molto simile all’attuale ROG Ally. A causa dell’aggiornamento hardware aumenteranno però dimensioni e peso: 28×11,4×3,7 centimetri e 678 grammi, rispettivamente. Ciò è dovuto principalmente alla batteria. Il produttore ha incrementato la capacità da 40 a 80 Wh, quindi l’autonomia potrebbe raddoppiare.

Nessuna novità per schermo e processore. La ASUS ROG Ally X avrà un display da 7 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il SoC è ancora AMD Ryzen Z1 Extreme con CPU a 8 core (frequenza massima di 5,1 GHz) e GPU con 12 Compute Unit a 2,7 GHz. Il produttore ha ridotto le dimensioni della ventola del 23% e incrementato il flusso d’aria del 10%.

Altre modifiche riguardano memoria, storage e porte. La nuova console integrerà 24 GB di RAM LPDDR5X a 7.500 MHz (invece di 16 GB LPDDR5 a 6.400 MHz) e un SSD PCIe 4.0 da 1 TB in formato M.2 2280 (invece di 512 GB in formato M.2 2230). Oltre alla porta USB 3.2 Type-C ci sarà una porta USB4 Type-C (che sostituisce la porta proprietaria ROG XG Mobile) con supporto DisplayPort 1.4. La connettività è garantita da Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Come previsto, l’aggiornamento hardware comporterà un incremento del prezzo. La ROG Ally X dovrebbe costare 799,00 dollari (100 dollari in più rispetto alla ROG Ally con AMD Ryzen Z1 Extreme), quindi il prezzo in Italia potrebbe essere 899,00 euro. Rimarrà in vendita il modello precedente, attualmente in offerta su Amazon a 599,00 euro.