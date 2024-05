ROG Ally X sarà la nuova console portatile di ASUS

ASUS ha comunicato che la nuova console portatile verrà annunciata durante l’evento del 2 giugno. Non sarà però una versione completamente nuova, quindi non una ROG Ally 2. Il suo nome è ROG Ally X. Il produttore taiwanese introdurrà diversi miglioramenti hardware rispetto all’attuale modello e risolverà il problema del card reader microSD.

ROG Ally X: novità hardware

ROG Ally X sarà un “aggiornamento incrementale”, quindi non si prevedono cambiamenti estetici e sostanziali modifiche hardware. La nuova console portatile avrà ancora uno schermo touch da 7 pollici con risoluzione full HD e refresh rate variabile (48-120 Hz). ASUS continuerà inoltre ad usare i processori AMD Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme.

La prima novità riguarda la batteria. Avrà una maggiore capacità che potrebbe raddoppiare l’autonomia attuale (ma aumentare anche il peso). La nuova console integrerà più RAM dei 16 GB attuali e uno slot per SSD in formato M.2 2280 (quindi si potrà incrementare più facilmente lo storage rispetto al formato M.2 2230).

Molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti dello slot microSD a causa del surriscaldamento. Il produttore taiwanese ha rilasciato un nuovo firmware per incrementare la velocità delle ventole, ma il problema non è stato completamente risolto. Per la ROG Ally X è stato modificato il layout della scheda madre e spostato il card reader.

Anche se minime, le novità avranno un costo. Il prezzo della ROG Ally X sarà maggiore di quello iniziale del modello attuale (che rimarrà in vendita, probabilmente a prezzo inferiore). ASUS rilascerà inoltre la versione 1.5 di Armoury Crate SE (anche per ROG Ally) con nuove funzioni e più opzioni di personalizzazione.