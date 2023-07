ASUS ROG Ally: c'è l'update che salva le microSD

Non è stato un lancio tranquillo, quello di ROG Ally, a causa dei problemi segnalati per le microSD installate nella console portatile di ASUS. In breve, con la Turbo Mode attivata (così da ottenere le massime prestazioni) e con il dispositivo connesso all’alimentazione, il surriscaldamento prodotto è in alcuni casi tale da arrivare a danneggiare la scheda. Per porre rimedio, oggi il produttore ha rilasciato un aggiornamento.

SD al sicuro con il nuovo BIOS di ROG Ally

Il nuovo BIOS 322 aumenta la velocità delle ventole portandone il funzionamento da 30 a 35 dBA quando si abilita la modalità che spreme al massimo il comparto hardware con alimentazione attiva. Inoltre, passa da 25 a 30 dBA quando invece si utilizza solo la batteria integrata. Questo, secondo l’azienda, dovrebbe essere sufficiente a garantire una migliore dissipazione del calore prodotto durante le sessioni di gioco ed evitare così qualsiasi inconveniente.

Inoltre, il software può ora modificare in modo del tutto autonomo il comportamento delle ventole quando ROG Ally raggiunge una determinata soglia di temperatura, scongiurando così anomalie per la microSD e per le altre componenti.

Nella scheda tecnica, il sistema di raffreddamento Zero Gravity con heat pipe Anti-Gravity implementato da ASUS è così descritto.

ROG Ally è stata progettata per permettervi di giocare ovunque, quindi aveva bisogno di una soluzione termica all’altezza. Le soluzioni termiche tradizionali si basano sulla gravità per aiutare i tubi di calore a far uscire il calore dal sistema, ma con un tubo appositamente costruito che utilizza una rete, Ally sfida davvero la gravità. Le heat pipe Anti-Gravity migliorano il trasferimento termico grazie all’utilizzo di una rete per lo stoppino, aumentando la pressione capillare di oltre il 15%. Ciò consente alla soluzione di raffreddamento di Ally di mantenere l’efficacia anche quando è capovolta.