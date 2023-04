ASUS ROG Ally, un leak potrebbe aver svelato i prezzi

L’annuncio ufficiale di ROG Ally da parte di ASUS ha mosso l’interesse di molti: tutti i dettagli a proposito della console portatile saranno svelati in occasione di un evento in programma per l’11 maggio (trasmesso in diretta streaming su YouTube), inclusi quelli riguardanti i prezzi. E proprio in merito alla spesa necessaria per l’acquisto, oggi spunta un leak che merita di essere segnalato.

Sono questi i prezzi di ASUS ROG Ally?

Stando a quanto trapelato, il modello più evoluto potrebbe costare 699,99 dollari al lancio, meno rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Ricordiamo che nel comparto hardware troveranno posto un display touch da 7 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento da 120 HZ, il chip AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD PCIe 4.0 da 512 GB espandibile con microSD per l’archiviazione. A questo si aggiungeranno altoparlanti stereo con Dolby Atmos, un lettore di impronte digitali, modulo Wi-Fi 6E e batteria da 40 Wh. Lato software, il sistema operativo sarà invece Windows 11. L’indiscrezione, in quanto tale, va ovviamente presa con le pinze in attesa di conferme (o smentite ufficiali).

A questo punto, è lecito ipotizzare un prezzo più contenuto per la versione con processore AMD Ryzen Z1 (non Extreme). Il guanto di sfida a Steam Deck di Valve è stato lanciato.

Ricordiamo che, sul fronte della compatibilità, ASUS ha già confermato per ROG Ally il pieno supporto a Xbox Game Pass, al catalogo di Steam e a quello di piattaforme come EA App (ex Origin di Electronic Arts) e Epic Games. Insomma, sarà un vero e proprio PC da gaming portatile, dal peso pari a soli 608 grammi e dal design studiato nel nome dell’ergonomia.

