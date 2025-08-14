Samsung Galaxy A56 256GB: su eBay al prezzo bomba di 323€

Vorresti acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A56 da 256GB di spazio di archiviazione al prezzo bomba di soli 323 euro, invece di 489 euro. Si tratta di un ottimo smartphone, il re dei medi gamma, in grado di regalare ampie soddisfazioni a tutti gli utenti che cercano prestazioni fluide a un prezzo accessibile. Mettilo subito in carrello.

Per ottenere questo super prezzo dovrai aggiungere il Coupon AGOSTO25 all’interno della casella “Codici Sconto”. Questo spazio speciale lo troverai alla pagina dei metodi di pagamento. Una volta attivato otterrai un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione che corrisponde a 340 euro circa. Insomma, un’ottima occasione di risparmio.

La consegna gratuita è inclusa. Inoltre, hai sempre la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Insomma, un’ottima e speciale opportunità che ti permette di avere il meglio a un costo super vantaggioso senza rinunciare alla qualità che cerchi in uno smartphone.

Samsung Galaxy A56 256GB: bello, intelligente e potente

Il Samsung Galaxy A56 da 256GB, oltre a offrire un sacco di spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti, è anche bello. Il look totalmente rinnovato lo rende davvero affascinante. Sottile e leggero, garantisce una presa eccellente. Inoltre, le fotocamere migliorate, che regalano scatti e riprese da sogno, riprendono la linearità del design. Tutto a soli 323 euro su eBay con AGOSTO25.

Dotato di funzionalità di intelligenza artificiale con Galaxy AI è anche intelligente. Potrai fare molte più cose che con uno smartphone normale. La tua quotidianità diventerà super comoda e automatizzata grazie a tutto quello che ha da offrire questo gioiellino della tecnologia.

Il display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, la batteria super longeva e il processore extra potente assicurano un’esperienza utente davvero effervescente. Compralo subito a soli 323 euro, invece di 489 euro. Lo trovi solo su eBay.