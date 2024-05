ASUS ROG Ally 2: annuncio imminente, cosa sappiamo

Le voci di corridoio circolate di recente troveranno presto conferma: l’annuncio ufficiale di ASUS ROG Ally 2 è imminente. Non sappiamo se sarà questo il nome della nuova console portatile, ma di certo si tratterà di un upgrade. In attesa di scoprire quali saranno i miglioramenti introdotti a livello di specifiche tecniche, ci sentiamo di dare per certa la soluzione del problema che ha messo a rischio l’integrità delle schede microSD, dovuto al surriscaldamento.

Questa sera la presentazione di ASUS ROG Ally 2

Il brand Republic of Gamers ha pianificato un evento in diretta su YouTube che andrà in scena questa sera (giovedì 9 maggio) alle ore 21:00. Il titolo scelto è semplicemente The Next ROG Ally , più che sufficiente per capire quale sarà il protagonista dell’appuntamento. Nella parte destra dell’immagine scelta come anteprima si intravede il profilo e la descrizione cita esplicitamente il nuovo imminente hardware ROG Ally , per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio.

C’è chi sostiene possa trattarsi di un teaser e non di una presentazione vera e propria, pianificata invece per l’evento Computex di Taipei (Taiwan) che andrà in scena dal 4 al 7 giugno. Staremo a vedere.

Dovessimo puntare su alcune delle novità introdotte, ci sarebbero sicuramente una colorazione alternativa al bianco, miglioramenti all’interfaccia utente (di fatto è un PC gaming con Windows 11 in formato portatile) e, come sperano in molti, la dotazione di un display OLED con benefici concreti sia in termini di qualità delle immagini sia per quanto riguarda la durata della batteria.

L’annuncio del primo modello risale all’aprile 2023. Il debutto in Italia è avvenuto un paio di mesi dopo, il 13 giugno. Potrebbe essere di nuovo questa la data scelta per la commercializzazione dell’upgrade. Più avanti è arrivata anche la versione con processore AMD Ryzen Z1 Extreme (in sconto su Amazon). Tra poche ora conosceremo ogni dettagli sul suo successore.