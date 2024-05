Nintendo Switch 2: abbiamo una prima data

Tra meno di un anno sapremo tutto su Nintendo Switch 2, sempre che il nome scelto sia questo. Il colosso di Kyoto ha annunciato l’arrivo della nuova console, confermando la sua presentazione entro la fine dell’anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2025. A parlarne è stato Shuntaro Furukawa, presidente della società, discutendo i risultati finanziari raggiunti nell’ultimo periodo.

Entro aprile 2025 l’annuncio di Nintendo Switch 2

I tempi sono dunque ormai quasi maturi per l’arrivo di un nuovo modello, a cui spetterà il non semplice compito di replicare il successo ottenuto da quello attuale, svelato alla stampa nell’ottobre 2016 e messo in vendita nel marzo 2017. Le sue vendite stanno diminuendo, com’è lecito attendersi, passando da 15,7 milioni a 13,5 milioni di unità in dodici mesi (un volume comunque non indifferente).

Lo stesso Furukawa, in un post su X, ha precisato che in occasione dell’evento Direct che andrà in scena nel mese di giugno non sarà fatto alcun cenno alla console di prossima generazione. L’appuntamento si concentrerà esclusivamente sui giochi.

Caratteristiche, giochi e data di lancio

Quali saranno le caratteristiche di Nintendo Switch 2? Sicuramente assisteremo a un upgrade hardware significativo, secondo le indiscrezioni tale da poter gestire la risoluzione 4K, con supporto a ray tracing e Unreal Engine 5, in modo simile a quanto avviene oggi su PS5 e Xbox Series X. Il cuore pulsante dovrebbe essere rappresentato da un altro chip NVIDIA personalizzato, come già avvenuto per il modello attuale. Inoltre, pare quasi certa la conferma di un design ibrido, considerando il successo ottenuto, forse con un display touch più grande, fino a 8 pollici. Ancora, i prossimi Joy-con potrebbero connettersi magneticamente ai lati dello schermo.

Con tutta probabilità, il lancio sarà accompagnato da un titolo AAA in grado di solleticare l’appetito videoludico degli appassionati. Tra le ipotesi più accreditate, c’è quella che punta a una nuova uscita della serie Mario Kart, di fatto assente da un decennio, dai tempi di Wii U (il capitolo 8 Deluxe per Switch è una versione migliorata, non inedita). C’è poi chi sostiene l’inclusione di GTA 6 nel catalogo e la presenza della retrocompatibilità.

Infine, per quanto riguarda la data di lancio, una finestra inclusa tra l’autunno 2025 e la primavera 2026 sembra la più quotata.