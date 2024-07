Humble Games: riorganizzazione e licenziamenti

Non si è ancora fermata l’ondata di licenziamenti che, durante l’ultimo anno e mezzo, ha investito l’industria videoludica a ogni livello. Ne sono stati interessati grandi nomi come quelli di Xbox e PlayStation, così come le realtà più piccole. Questa volta tocca a Humble Games. Il publisher ha annunciato, in via ufficiale su LinkedIn, una profonda riorganizzazione interna che, a conti fatti, si traduce in un pesante taglio della forza lavoro.

In questi tempi di condizioni economiche sfidanti per chi pubblica giochi indipendenti, Humble Games ha preso la difficile, ma necessaria decisione, di ristrutturare le nostre operazioni.

Industria gaming: tagli e licenziamenti anche per Humble Games

Sono dunque state smentite le voci che, in un primo momentom si riferivano a una chiusura definitiva. L’account X ufficiale ha parlato di una transizione in atto. C’è chi, come nel caso del Director of Publishing di Larian Studios (software house responsabile tra gli altri di Baldur’s Gate III), ha chiesto chiarimenti sulla nuova direzione intrapresa, senza però ottenere risposta.

Non si è fatta attendere nemmeno la legittime e più che comprensibile reazione di alcuni membri esclusi dal progetto. In un post, una collaboratrice di lunga data punta il dito contro la volatilità di un’industria inondata da persone che cercano solo la crescita esponenziale, alle spese di chi vuol realizzare grandi giochi e i CEO e miliardari che generano profitti record a discapito dei dipendenti che creano i titoli .

Humble Games è controllata da IGN Entertainment. La stessa realtà ha in gestione anche l’omonima testata, nonché GamesIndustry.biz, VG247 e altri portali del settore. Nonostante la somiglianza dei due nomi, non va confusa con Humble Bundle, si tratta di progetti in carico a due team del tutto differenti. Quest’ultimo è uno store online noto soprattutto per la vendita di giochi in blocco a prezzi vantaggiosi.