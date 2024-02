PlayStation, via 900 dipendenti: maxi round di licenziamenti

Con quella che la società definisce una notizia difficile da diramare, Sony ha appena annunciato un maxi round di licenziamenti che ha impatto sull’8% circa della forza lavoro impegnata a vario titolo sui progetti legati a PlayStation. Tradotto: via 900 dipendenti.

A renderlo noto è un post comparso sul blog ufficiale di SIE (Sony Interactive Entertainment) e firmato dal numero uno Jim Ryan. Il taglio colpisce a ogni livello, in tutto il mondo e interessando anche gli studi interni di sviluppo: quello di Londra chiuderà definitivamente. Ne risentiranno poi, tra gli altri, Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games e Firesprite attraverso riduzioni mirate. A seconda del paese, l’azienda supporterà coloro colpiti con modalità, benefit e aiuti previsti dalle normative vigenti.

Il messaggio condiviso e rivolto ai dipendenti è quello di rito. Ci sono il riferimento a un periodo difficile (a dicembre PS5 ha celebrato il raggiungimento dei 50 milioni di unità vendute), alla necessità di contenere i costi operativi e alla volontà di adattarsi alle nuove dinamiche del mercato. Questo un estratto in forma tradotta.

Sebbene questi siano tempi difficili, non è indicativo di una debolezza per la nostra società, per il nostro brand o per la nostra industria.