Embracer, lo split: il colosso del gaming si divide in tre

Il gigante del mondo gaming Embracer Group ha annunciato in via ufficiale una profonda riorganizzazione interna, che porterà a quello che può essere descritto come un vero e proprio split. Ne nasceranno tre entità distinte, ognuna delle quali impegnata su un fronte differente e con obiettivi specifici. Così, il gruppo prova a lasciarsi alle spalle una fase complicata che sta interessando l’intero settore dell’intrattenimento videoludico, come testimoniato dai pesanti round di licenziamenti che nell’ultimo periodo (purtroppo ancora in corso) non hanno risparmiato i big.

La ristrutturazione di Embracer Group

La prima si chiamerà Middle-earth Enterprises & Friends e sarà specializzata nella produzione di giochi AAA. Faranno parte dei franchise controllati quelli relativi a Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider e Il Signore degli Anelli. Le software house sotto il suo controllo saranno Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios e 4A Games.

Passando alla seconda, Asmodee, si occuperà dei giochi da tavol. Tra i titoli già in commercio e di maggior successo figurano Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble ed Exploding Kittens.

Infine, Coffee Stain & Friends sarà attiva sul fronte delle produzioni indipendenti, con proprietà intellettuali come Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown e Valheim, una nicchia di mercato capace di generare parecchio interesse. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Lars Wingefors, CEO del gruppo.

Questa mossa è stata attuata con l’intenzione di sprigionare il pieno potenziale di ogni team, fornendo loro una leadership e una direzione strategica.

Ricordiamo che, solo poche settimane fa, Embracer Group ha ceduto Gearbox Software (lo sviluppatore responsabile della serie Borderlands fondato nel 1999) a Take-Two Interactive, dopo averlo acquisito a sua volta nel 2021 L’investimento economico messo sul tavolo per giungere alla stretta di mano è stato quantificato in 460 milioni di dollari.