Tesla-Samsung: accordo da 16,5 miliardi per i chip AI

Tesla ha sottoscritto un contratto pluriennale da 16,5 miliardi di dollari con Samsung. Il CEO Elon Musk ha confermato che l’azienda coreana realizzerà i chip AI6 per i suoi veicoli elettrici nella nuova fabbrica in Texas.

Samsung sostituirà TSMC

In base alle informazioni pubblicate sul sito dell’autorità coreana (successivamente anche sul sito di Samsung), il contratto è stato firmato il 24 luglio 2025 con una “grande azienda globale” per la “produzione in conto vendita di semiconduttori“. La scadenza è 31 dicembre 2033. Il valore dell’accordo è 22,76 trilioni di won, ovvero circa 16,5 miliardi di dollari.

Elon Musk ha svelato con un post su X che la grande azienda globale è Tesla. Il CEO ha comunicato che il prossimo chip AI6 verrà prodotto nella nuova fabbrica in Texas. Samsung produce l’attuale chip AI4, mentre TSMC produrrà il chip AI5 a Taiwan e in Arizona.

Musk ha inoltre aggiunto che Samsung permetterà a Tesla di fornire assistenza per massimizzare l’efficienza produttiva. Il CEO potrà seguire direttamente la produzione, in quanto la fabbrica è vicina alla sua abitazione. Samsung aveva posticipato al 2026 il completamento della costruzione dell’impianto (che si trova nel comune di Taylor) a causa della mancanza di clienti. L’accordo firmato con Tesla potrebbe ora accelerare la costruzione, per la quale l’azienda coreana ha ricevuto un sussidio dal governo statunitense.

Il contratto permetterà a Samsung di incrementare il suo market share (attualmente pari al 7,7%). TSMC è tuttavia inavvicinabile con il suo 67,6%, raggiunto grazie agli accordi con Apple, NVIDIA e Qualcomm. La Corea del Sud potrebbe beneficiare della partnership durante i negoziati sui dazi (l’aliquota prevista dal 1 agosto è del 25%).