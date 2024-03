Gearbox è la nuova acquisizione di Take-Two

Take-Two Interactive ha annunciato l’acquisizione di Gearbox Software. Lo sviluppatore, attivo fin dal 1999 e autore di alcuni titoli come quelli della serie Borderlands, era in precedenza passato sotto il controllo di Embracer Group (nel 2021). L’entità dell’investimento economico che ha portato alla stretta di mano è stata quantificata in 460 milioni di dollari, pagati interamente in azioni. La chiusura formale dell’operazione è attesa per il mese di giugno.

Take-Two ha acquisito Gearbox da Embracer

Il team di Gearbox si unirà a quello della divisione 2K del publisher. La guida continuerà a essere affidata a Randy Pitchford, fondatore e attuale CEO. Al momento sono almeno tre i nuovi giochi in fase di sviluppo: uno è legato alla già citata serie Borderlands, un altro a Homeworld (la cui licenza è stata acquisita nel 2013 da THQ, dopo il fallimento di quest’ultima) e un terzo inerente invece a una nuova proprietà intellettuale non ancora svelata.

Si tratta dell’ennesimo cambiamento per quanto riguarda gli equilibri del mondo gaming, ridefiniti nel corso dell’ultimo periodo da una serie di pesanti round di licenziamenti che hanno interessato quasi tutti i big del settore. Tra le realtà che hanno scelto la via dei tagli per uscire da un momento di impasse ci sono Sony, in relazione al business di PlayStation, Electronic Arts e Microsoft per quanto riguarda Activision Blizzard, senza dimenticare Amazon.

L’acquisizione appena annunciata non rappresenta il primo punto di contatto tra Gearbox e Take-Two, che hanno alle spalle una collaborazione di lunga data. Il publisher si è infatti occupato in passato del brand Borderlands e del titolo Battleborn distribuito nel 2016, in entrambi i casi attraverso l’etichetta 2K. È già attiva anche una partnership che porterà sul grande schermo il film ispirato alla serie (qui sopra il trailer). Arriverà nelle sale statunitensi nell’agosto 2024. Faranno parte del cast di attori anche Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon e Jamie Lee Curtis.