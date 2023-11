ASUS ROG Azoth: un'OFFERTA da non perdere per il Black Friday

Se sei un appassionato di gaming in cerca di un upgrade per la tua esperienza di digitazione, non perdere l’occasione di mettere le mani sulla tastiera da gaming ASUS ROG Azoth, attualmente in offerta con uno sconto del 18% su Amazon, grazie alle imperdibili promozioni del Black Friday. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 206,99 euro.

ASUS ROG Azoth: le scorte a disposizione a questo prezzo sono limitate

Una delle caratteristiche distintive di questa tastiera è il supporto della guarnizione in silicone, composto da tre strati di foam fonoassorbente. Questa innovativa tecnologia offre un’esperienza di digitazione senza rivali, assorbendo i rumori indesiderati e garantendo un feedback tattile preciso durante le tue sessioni di gioco più intense.

La versatilità è la chiave, e la ROG Azoth lo sa bene. Con la connessione in tre modalità – Bluetooth, tecnologia wireless ROG SpeedNova a bassa latenza o standard USB cablata – potrai godere di un’esperienza di gioco senza interruzioni, adattandoti alle tue preferenze o alle esigenze del momento.

I switch meccanici ROG NX sostituibili a caldo sono la risposta per coloro che cercano clic più fluidi e una maggiore durata nel tempo. Elimina i rumori fastidiosi e godi di una sensibilità e coerenza imbattibili durante ogni pressione dei tasti. Personalizza la tua esperienza di gioco sostituendo i switch in base alle tue preferenze.

La tastiera ROG Azoth offre un’esperienza di digitazione migliorata grazie allo stabilizzatore pre-lubrificato e ai tasti ROG in PBT. Sentirai la differenza grazie a una sensazione premium sotto le dita, che ti permetterà di distinguerti nella tua esperienza di gioco.

Il design ergonomico completa il pacchetto, con due paia di piedini per tastiera di diverse altezze, fornendo fino a tre posizioni di inclinazione. Personalizza la disposizione secondo la tua comodità, garantendo una postura confortevole durante le lunghe sessioni di gioco.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth. Approfitta subito dello sconto del 18% su Amazon grazie alle offerte Black Friday e regalati la tastiera che farà la differenza nelle tue performance di gioco. Non perdere altro tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 206,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.