ASUS ROG Claymore II: per chi non si accontenta (-27%)

Se sei un gamer appassionato, sai quanto sia importante avere l’attrezzatura giusta per massimizzare le tue prestazioni. E non c’è niente di più cruciale di una tastiera di qualità. Ecco perché non puoi perdere l’incredibile offerta del 27% di sconto su Amazon per la tastiera da gaming ASUS ROG Claymore II. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 196,00 euro, anziché 269,90 euro.

ASUS ROG Claymore II: le scorte a disposizione sono limitate

Immagina di poter personalizzare ogni aspetto della tua esperienza di gioco. Con la Claymore II, questa visione diventa realtà. Il suo tastierino numerico staccabile può essere posizionato su entrambi i lati della tastiera, garantendoti la massima flessibilità per creare la configurazione perfetta per te. E grazie al poggiapolsi magnetico incluso, potrai godere di un comfort ergonomo durante le sessioni di gioco più intense, mantenendo sempre la tua concentrazione al massimo livello.

Ma la Claymore II non è solo comodità: è anche prestazioni. Gli interruttori meccanici ROG RX, disponibili in rosso o blu, assicurano una pressione dei tasti precisa e costante, con un ritardo prossimo allo zero. Questo significa che ogni tua azione è eseguita con la massima precisione, garantendoti un vantaggio competitivo ineguagliabile su ogni campo di battaglia virtuale.

E con una batteria a lunga durata da 4000 mAh e la ricarica rapida, potrai giocare fino a 47 ore con il tastierino numerico collegato e l’illuminazione accesa, senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. I LED incorporati nella struttura ti terranno costantemente aggiornato sul livello di carica rimanente, così potrai concentrarti solo sul gioco.

Ma le prestazioni non sono tutto. La Claymore II offre anche una connessione superveloce e senza lag sia in modalità cablata che wireless 2.4 GHz, con un tempo di risposta di soli 1ms, garantendo una reattività senza rivali. E con i quattro tasti configurabili e la rotella di controllo per il volume, avrai il controllo completo del tuo setup di gioco, senza mai distogliere lo sguardo dallo schermo.

Infine, la compatibilità con Aura Sync ti permette di sincronizzare la tua tastiera con tutti i tuoi dispositivi, creando una postazione di gioco unica che riflette il tuo stile personale. Con la Claymore II, non stai solo acquistando una tastiera da gaming, ma stai investendo in un’esperienza di gioco superiore. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica, acquista subito la tua ASUS ROG Claymore II e porta il tuo gaming ad un livello superiore. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo competitivo di soli 196,00 euro.