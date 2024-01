ASUS ROG Falchion: l'OCCASIONE di Capodanno (-12%)

Se sei alla ricerca di un upgrade per la tua postazione di gioco, non puoi farti scappare l’occasione di acquistare la tastiera ASUS ROG Falchion, attualmente in offerta speciale con uno sconto del 12% su Amazon. Questa tastiera compatta a 68 tasti rivoluzionerà la tua esperienza di gioco in modi che non avresti mai immaginato. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo competitivo di soli 150,00 euro, anziché 169,90 euro.

ASUS ROG Falchion: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il design compatto a 68 tasti offre più spazio per muovere il mouse, garantendoti una libertà di movimento senza precedenti. Ma le caratteristiche impressionanti di questa tastiera non finiscono qui. La tastiera RGB illuminata per singolo tasto e la barra touch laterale ti permettono di personalizzare la tua esperienza di gioco come mai prima d’ora. Sincronizzala con i tuoi dispositivi Aura Sync compatibili e crea una postazione di gioco unica che riflette il tuo stile unico.

La connessione wireless 2.4 GHz a bassa latenza (1ms) e la batteria a lunga durata di 450 ore garantiscono una stabilità senza pari e la libertà di giocare senza i limiti dei cavi. Ovunque tu voglia giocare, la ROG Falchion sarà al tuo fianco, grazie anche alla sua innovativa custodia che la proteggerà durante i tuoi spostamenti. Gli switch meccanici Cherry MX, costruiti in Germania, offrono un feeling straordinario e un azionamento ottimale, migliorando la tua precisione in ogni partita. La tastiera è dotata anche dell’illuminazione RGB Aura Sync wireless, permettendoti di esprimere il tuo stile anche quando giochi senza fili.

Con l’utilità software Armory Crate, avrai il controllo centralizzato dei tuoi prodotti gaming, semplificando la messa a punto dell’aspetto e della funzionalità del tuo sistema. Non perdere l’opportunità di portare il tuo setup di gioco a un livello superiore con la ASUS ROG Falchion. Approfitta subito di questa occasione su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 150,00 euro. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.