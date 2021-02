ASUS ROG Flow 13 disponibile in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del ROG Flow 13, un convertibile per il gaming con processori AMD, GPU NVIDIA e porta per il collegamento di una scheda video esterna. Il notebook, presentato al CES 2021 di Las Vegas, verrà affiancato da altri sette modelli della serie Republic Of Gamers.

ASUS ROG Flow 13: specifiche e prezzo

Il ROG Flow 13 ha uno schermo touch da 13,4 pollici con risoluzione di 1920×1200 o 3840×2400 pixel, rispettivamente con refresh rate di 120 e 60 Hz. La dotazione hardware comprende i processori AMD Ryzen 7 5800HS o Ryzen 9 5980HS, 16 o 32 GB di RAM, SSD PCIe M.2 da 512 GB o 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria GDDR6. Tramite un connettore proprietario è possibile aggiungere il ROG XG Mobile con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con 16 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.0b, jack audio da 3,5 millimetri e tastiera retroilluminata. Il ROG Flow 13 è disponibile al prezzo base di 1.899 euro. Dal mese di marzo sarà possibile acquistare la versione con ROG XG Mobile al prezzo base di 3.599 euro.

ASUS ha comunicato anche la disponibilità di altri sette gaming laptop: ROG Zephyrus Duo 15 SE con doppio schermo da 15,6 e 14 pollici; ROG Zephyrus G14 e G15 con schermi da 14 e 15,6 pollici; ROG Strix Scar 15 e 17 con schermi da 14 e 17,3 pollici; ROG Strix G15 e G17 con schermi da 15,6 e 17,3 pollici. Molte specifiche sono comuni a tutti i modelli, tra cui i processori AMD Ryzen 5000 e le schede video NVIDIA GeForce RTX 30.

I prezzi delle configurazioni più economiche variano tra 1.099 euro (ROG Strix G15) e 3.599 euro (ROG Zephyrus Duo 15 SE). I notebook possono essere acquistati negli store ASUS (digitale e fisico), su Amazon e presso i principali negozi di elettronica.