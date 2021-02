ASUS TUF Dash F15 disponibile in Italia a 1500 euro

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo TUF Dash F15 (FX516), un potente notebook per il gaming con processori Intel di undicesima generazione e schede video NVIDIA GeForce RTX. Qualità costruttiva e dotazione hardware di alto livello sono i principali punti di forza. Il prezzo piuttosto alto indica chiaramente che il laptop è indirizzato a gamer professionisti.

ASUS TUF Dash F15: specifiche e prezzo

Il TUF Dash F15 è stato progettato per resistere a cadute, vibrazioni, caldo, freddo e umidità (certificazione MIL-STD-810H). Inoltre è facilmente aggiornabile, in quanto è possibile accedere agli slot per RAM e SSD. Sul retro e lungo i lati ci sono quattro feritoie per la fuoriuscita del calore spinto dalle due ventole del sistema di raffreddamento con dissipatore e cinque heat pipe.

Lo schermo IPS anti-riflesso da 15,6 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), refresh rate massimo di 240 Hz, tempo di risposta pari a 3 millisecondi e supporto per la tecnologia Adaptive Sync. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5/i7 di undicesima generazione (Tiger Lake), fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe M.2 fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060/3070 (6/8 GB di memoria GDDR6).

Sono inoltre presenti i chip WiFi 802.11ax 8Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.1, quattro porte USB (tre Type-A e una Type-C), porta RJ-45, uscita HDMI 2.0b, jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti con supporto DTS:X Ultra. La batteria da 76 Wh offre un’autonomia fino a 16,6 ore e supporta la ricarica rapida.

Il TUF Dash F15 può essere acquistato sullo store online di ASUS (prossimamente su Amazon, negli ASUS Gold Store e presso i negozi di elettronica). Il prezzo della configurazione base è 1.499 euro.